Психолог рассказала, как «вписать» воспитание детей в брачный договор
Брачный договор может быть укрепляющим фактором для семьи, но важно подходить к этому вопросу с умом, заявила НСН Наталья Наумова.
Вопрос воспитания детей лучше обсуждать заранее, иногда это было бы полезно прописывать в брачном договоре, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.
Вопросы воспитания детей в случае развода уместно заранее прописывать в брачном договоре. Такой подход поможет сохранить для ребенка стабильную среду, если родители решили расторгнуть брак, сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. С другой стороны, подчеркнул он, само наличие брачного договора создает почву «для того, что все всегда готовы к разводу». Наумова уверена, что это не должно быть обязательством родителей.
«В целом было бы прекрасно до рождения ребенка прописывать, как родители видят воспитание. По этому поводу много вопросов и сложностей. Люди об этом хотя бы задумаются, попробуют договориться. Но не все можно продумать заранее. Важно, чтобы это было добровольное и обоюдное решение, не в обязательном порядке. Кого-то это может больше разволновать и тревожить. Это не должно быть обязанностью, надо заинтересовать людей поговорить об этом, обсудить воспитание. Важен личностный индивидуальный подход, чтобы у людей не возникал страх и отторжение», - отметила она.
По ее словам, брачный договор может быть укрепляющим фактором для семьи, но важно подходить к этому вопросу с умом.
«Подготовка брачного договора может быть и подготовкой к разводу, и укреплением отношений. Тут важно внутри семьи узнавать мнения, что важно для мужа и жены, хотят ли они этого, какой смысл они в это вкладывают. Если они так хотят обезопасить друг друга, возможно, нужно пройти курс психотерапии, понять, почему люди боятся развода. Если проработать страх, получится создать крепкую и обдуманную систему. В таком случае брачный договор может быть укрепляющим фактором для семьи, но важно подходить к этому вопросу с умом, бережно, возможно, с психологическим сопровождением», - добавила собеседница НСН.
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