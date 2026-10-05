Вопрос воспитания детей лучше обсуждать заранее, иногда это было бы полезно прописывать в брачном договоре, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

Вопросы воспитания детей в случае развода уместно заранее прописывать в брачном договоре. Такой подход поможет сохранить для ребенка стабильную среду, если родители решили расторгнуть брак, сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. С другой стороны, подчеркнул он, само наличие брачного договора создает почву «для того, что все всегда готовы к разводу». Наумова уверена, что это не должно быть обязательством родителей.