Двойной ценник: Как Европа будет решать проблему с отоплением холодной зимой

«На этом фоне цены с весны этого года выросли в два раза. Как правило, трейдеры пытаются закупать газ летом по более низкой цене, понимая, что зимой она будет более высокая. Сейчас же ожидания ровно обратные. Если иранский кризис закончится, то зимой будут цены ниже. Закупают топливо трейдеры нехотя», - объяснил Пикин.

Из-за неопределенности с иранским конфликтом закупщики находятся в подвешенном состоянии – отсюда и низкая наполняемость газохранилищ. При этом предотвратить нарастающую угрозу неотапливаемых зимой домой все же можно, сказал эксперт.

«Лучший рост борьбы с дефицитом – это рост цен. Мы видели ситуацию 2021, 2022 годов – когда цены вышли на уровень 2, 3 тыс. долларов. Часть покупателей отказывают от ресурса и спрос падает», - дополнил Пикин.

Также стоит учитывать погодные условия – на руку Европе может сыграть теплая зима и поддержка со стороны правительства, но ожидать её вряд ли стоит.