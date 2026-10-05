Двойной ценник: Как Европа будет решать проблему с отоплением холодной зимой
Трейдерам невыгодно закупать топливо на данный момент, они ожидают, что зимой цены будут ниже, заявил НСН Сергей Пикин.
Газохранилища ЕС находятся на рекордно низком уровне с момента наблюдений. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что страны Евросоюза не хотят закупать энергоносители из-за их высокой цены.
Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся намного ниже исторических уровней, пишут «Известия». На плачевную ситуацию с остатками топлива повлияли два фактора: изначально низкие запасы и иранский кризис – поставить сжиженный газ из Персидского залива сейчас невозможно.
«На этом фоне цены с весны этого года выросли в два раза. Как правило, трейдеры пытаются закупать газ летом по более низкой цене, понимая, что зимой она будет более высокая. Сейчас же ожидания ровно обратные. Если иранский кризис закончится, то зимой будут цены ниже. Закупают топливо трейдеры нехотя», - объяснил Пикин.
Из-за неопределенности с иранским конфликтом закупщики находятся в подвешенном состоянии – отсюда и низкая наполняемость газохранилищ. При этом предотвратить нарастающую угрозу неотапливаемых зимой домой все же можно, сказал эксперт.
«Лучший рост борьбы с дефицитом – это рост цен. Мы видели ситуацию 2021, 2022 годов – когда цены вышли на уровень 2, 3 тыс. долларов. Часть покупателей отказывают от ресурса и спрос падает», - дополнил Пикин.
Также стоит учитывать погодные условия – на руку Европе может сыграть теплая зима и поддержка со стороны правительства, но ожидать её вряд ли стоит.
«В 2022 году поддержка была, но сейчас приоритеты ЕС не граждане, а финансирование Украины. Они скорее откажутся платить гражданам дотации, чем от помощи Украине», - рассказал специалист, добавив, что альтернативные источники зимой использовать не получится – заменить газ в отопительном процессе нельзя.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС сам создал себе кризис, отказавшись от российских энергоносителей, отмечает «Радиоточка НСН».
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