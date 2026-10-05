Режиссер Шульев рассказал о любви актера Сухорукова к голосовым сообщениям

По его словам, сообщения актёра «длятся по 10—15 минут». При этом ход мыслей актера настолько интересен, что их можно переслушивать по несколько раз.

«Я их с удовольствием переслушиваю, мне нравится, как он рассуждает», - заключил Шульев.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил «Радиоточке НСН», что через 10-15 лет повзрослеет поколение, которое было выращено голосовыми помощниками и нейросетями.