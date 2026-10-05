Режиссер Шульев рассказал о любви актера Сухорукова к голосовым сообщениям
Народный артист РФ Виктор Сухоруков обожает в процессе общения записывать длинные голосовые сообщения. Об этом NEWS.ru рассказал главный режиссёр театра имени Вахтангова Анатолий Шульев.
По его словам, сообщения актёра «длятся по 10—15 минут». При этом ход мыслей актера настолько интересен, что их можно переслушивать по несколько раз.
«Я их с удовольствием переслушиваю, мне нравится, как он рассуждает», - заключил Шульев.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил «Радиоточке НСН», что через 10-15 лет повзрослеет поколение, которое было выращено голосовыми помощниками и нейросетями.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили разницу между имитированной и структурированной икрой
- Путин назвал самое главное, что есть у России
- NANSI & SIDOROV рассказали о сложностях совместной игры в мюзикле Басты
- Двойной ценник: Как Европа будет решать проблему с отоплением холодной зимой
- СМИ: За год количество провайдеров в России сократилось на 17%
- Россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета
- Режиссер Шульев рассказал о любви актера Сухорукова к голосовым сообщениям
- Силуанов рассказал о предотвращении вывоза из РФ почти $180 млн
- «Спрос будет!»: Сколько россиян может получить «золотой паспорт» Аргентины
- Психолог рассказала, как «вписать» воспитание детей в брачный договор