Режиссер Шульев рассказал о любви актера Сухорукова к голосовым сообщениям

Народный артист РФ Виктор Сухоруков обожает в процессе общения записывать длинные голосовые сообщения. Об этом NEWS.ru рассказал главный режиссёр театра имени Вахтангова Анатолий Шульев.

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По его словам, сообщения актёра «длятся по 10—15 минут». При этом ход мыслей актера настолько интересен, что их можно переслушивать по несколько раз.

«Я их с удовольствием переслушиваю, мне нравится, как он рассуждает», - заключил Шульев.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил «Радиоточке НСН», что через 10-15 лет повзрослеет поколение, которое было выращено голосовыми помощниками и нейросетями.

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ФОТО: РИА Новости
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