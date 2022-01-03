Россия предлагала заявить об остановке гонки вооружения еще Дональду Трампу
Россия предлагала создать заявление об остановке гонки вооружения еще во время президентства в США Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что «Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу "Горбачев – Рейган" еще предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало».
В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что заявление «ядерной пятерки» стало «архиважным» в обеспечении мировой безопасности.
Ранее Кремль сообщил, что Россия, Великобритания, США, КНР и Франция опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны и о запрете гонки вооружения.
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