Россия предлагала заявить об остановке гонки вооружения еще Дональду Трампу

Россия предлагала создать заявление об остановке гонки вооружения еще во время президентства в США Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

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Слуцкий отметил, что «Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу "Горбачев – Рейган" еще предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало».

В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что заявление «ядерной пятерки» стало «архиважным» в обеспечении мировой безопасности.

Ранее Кремль сообщил, что Россия, Великобритания, США, КНР и Франция опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны и о запрете гонки вооружения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияЯдерное Оружие
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