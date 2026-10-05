Военэксперт Дандыкин раскрыл эффект новой операции России под Одессой

Все удары российских войск «так или иначе» отражаются на боеспособности Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Комментируя информацию Минобороны РФ о поражении нескольких объектов в Одесской области, он указал, что эти удары имеют накопительный эффект. И чем их больше, тем «меньше сопротивление киевского режима на земле, в линии СВО».

Дандыкин отметил, что удары по портовой инфраструктуре, мостам и другим логистическим объектам будут сказываться ещё сильнее по мере приближения холодов.

«И здесь портовая структура, мосты и все остальное — это уже сказывается и будет еще больше сказываться», — заключил эксперт.

Ранее в Минобороны указали, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС
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