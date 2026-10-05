Военэксперт Дандыкин раскрыл эффект новой операции России под Одессой

Комментируя информацию Минобороны РФ о поражении нескольких объектов в Одесской области, он указал, что эти удары имеют накопительный эффект. И чем их больше, тем «меньше сопротивление киевского режима на земле, в линии СВО».

Дандыкин отметил, что удары по портовой инфраструктуре, мостам и другим логистическим объектам будут сказываться ещё сильнее по мере приближения холодов.

«И здесь портовая структура, мосты и все остальное — это уже сказывается и будет еще больше сказываться», — заключил эксперт.

Ранее в Минобороны указали, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, пишут «Известия».