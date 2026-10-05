Программа получения гражданства за инвестиции в Аргентине уже вызвала интерес у россиян: около сотни человек в год вполне смогут себе позволить ее. Об этом НСН рассказал главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

Аргентина стала первой страной в Южной Америке, запустившей программу выдачи гражданства за инвестиции. Паспорт страны можно будет получить, сделав невозвратный взнос в размере $350 тысяч или купив гособлигации на сумму $809 тысяч. Супруги и дети получивших «золотой паспорт» также смогут подать заявление на гражданство, если внесут предусмотренные взносы. Березин раскрыл, будет ли россиянам интересна эта программа.

«Аргентинская программа, безусловно, будет пользоваться спросом у россиян. Дело в том, что для граждан России сейчас доступны пять инвестиционных программ, позволяющих получить гражданство за деньги, но только одна из них предполагает возможность безвизового въезда в Шенген. Это программа Сальвадора, и она безумно дорогая: стоимость участия составляет 1 млн евро. Остальные программы — турецкая, египетская, программа Сан‑Томе и Принсипи, программа Вануату — дешевле, но паспорта этих стран не дают безвизового доступа к Шенгенской зоне. Уже есть определённый интерес к аргентинской программе — в первую очередь среди тех, кто, например, в своё время имел или до сих пор имеет паспорт Карибских островов», — рассказал он.

При этом Березин также раскрыл, что Аргентина для большинства граждан России остается неизведанной точкой на карте, и спрос на недвижимость там намного ниже, чем в привычных Турции и ОАЭ.

«Если гособлигации, то это $850 тысяч, но гособлигации — история возвратная. Да, это огромные деньги для подавляющего большинства тех, кому может быть интересна такая программа. Но речь ведь не идёт о десятках тысяч интересантов. Из России несколько сотен человек в год вполне могут себе это позволить. Южная Америка очень далеко. Я думаю, речь может идти о десятках, сотнях людей, которые что‑то там покупают, — в отличие, например, от таких стран, как Турция, Таиланд или ОАЭ. В Аргентине очень разные цены на недвижимость: там чудовищное расслоение — от фавел и небезопасных районов до вполне премиальных кварталов в Буэнос‑Айресе», — подытожил Березин.

Ранее Березин раскрыл НСН, что купить недвижимость в Камбодже и в Турции можно до $150 тысяч.

