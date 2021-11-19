Столтенберг назвал условие для размещения американского ядерного оружия в Восточной Европе

Генсек Североатлантического альянса отметил, что Берлин должен решать, будет ли размещено в стране иностранное ядерное оружие.

«Альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

