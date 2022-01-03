Пять ядерных держав заявили о прекращении распространения ядерного оружия
Россия, США, Великобритания и Франция опубликовали заявление о недопущении ядерной войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение Кремля.
Согласно заявлению, ядерные державы считают одной из важнейших задач снижение сокращение стратегических рисков начала ядерной войны.
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.
Также в заявлении подчеркнули, что ядерное оружие не должно применяться и должно служить исключительно в качестве сдерживания агрессии других стран. Распространение ядерного оружия должно быть остановлено в целях безопасности.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил опасную тенденцию США на снижение порога применения ядерного оружия.
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