Пять ядерных держав заявили о прекращении распространения ядерного оружия

Россия, США, Великобритания и Франция опубликовали заявление о недопущении ядерной войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение Кремля.

Согласно заявлению, ядерные державы считают одной из важнейших задач снижение сокращение стратегических рисков начала ядерной войны.