Пять ядерных держав заявили о прекращении распространения ядерного оружия

Россия, США, Великобритания и Франция опубликовали заявление о недопущении ядерной войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение Кремля.

Согласно заявлению, ядерные державы считают одной из важнейших задач снижение сокращение стратегических рисков начала ядерной войны.

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«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркнули, что ядерное оружие не должно применяться и должно служить исключительно в качестве сдерживания агрессии других стран. Распространение ядерного оружия должно быть остановлено в целях безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил опасную тенденцию США на снижение порога применения ядерного оружия.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияЯдерное Оружие
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