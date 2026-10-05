Песков: РФ предупредила посольства зарубежных стран об опасности работы в Киеве

Россия всеми способами предупредила посольства зарубежных стран об опасности дальнейшей работы в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам в конце октября

Он напомнил, что с соответствующими оповещениями неоднократно выступали МИД и Минобороны РФ.

По словам представителя Кремля, решения зарубежных стран на действия российских военных, которые «продолжают свою работу».

Ранее Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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