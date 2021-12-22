В Раде увидели «намеки» на возможность ядерного удара России по Украине

Россия «намекает» на возможное нанесение ядерного удара по Украине, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом спикер заявил на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

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По словам Стефанчука, в 1991 году Украина имела третий по размеру в мире ядерный потенциал.

«Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — цитирует спикера ТАСС.

Россия уже неоднократно опровергала звучащие на Западе и на Украине опасения о якобы возможном «вторжении» РФ. Кремль называет подобные заявления безосновательным нагнетанием напряженности.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:Ядерный УдарРоссияУкраинаВерховная Рада
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