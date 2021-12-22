В Раде увидели «намеки» на возможность ядерного удара России по Украине
Россия «намекает» на возможное нанесение ядерного удара по Украине, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом спикер заявил на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
По словам Стефанчука, в 1991 году Украина имела третий по размеру в мире ядерный потенциал.
«Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — цитирует спикера ТАСС.
Россия уже неоднократно опровергала звучащие на Западе и на Украине опасения о якобы возможном «вторжении» РФ. Кремль называет подобные заявления безосновательным нагнетанием напряженности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Дзюба: Готов пойти на примирение с Карпиным
- Ведущие «НАШЕго Радио» вручили новогодние подарки детям социальных центров Серпухова
- Захарова связала действия НАТО в Черном море с позицией США по «Северному потоку-2»
- СМИ сообщили о задержании мэра Краснодара Алексеенко
- В Раде увидели «намеки» на возможность ядерного удара России по Украине
- Рейс Уфа - Ростов-на-Дону сел в Волгограде из-за непогоды
- Цены на газ в Европе на открытии торгов снизились до $2000
- Умер генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов
- «Газпром» второй день подряд не забронировал мощности трубопровода «Ямал-Европа»
- СМИ: Задержан ректор Казанского федерального университета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru