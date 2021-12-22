В Раде увидели «намеки» на возможность ядерного удара России по Украине

По словам Стефанчука, в 1991 году Украина имела третий по размеру в мире ядерный потенциал.

«Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — цитирует спикера ТАСС.

Россия уже неоднократно опровергала звучащие на Западе и на Украине опасения о якобы возможном «вторжении» РФ. Кремль называет подобные заявления безосновательным нагнетанием напряженности.

