СМИ: За год количество провайдеров в России сократилось на 17%
Количество операторов связи в России за год сократилось на 17%. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщет «Коммерсант».
В ведомстве указали, что на 17% также уменьшилось число лицензий, приходящихся на эти компании. Отмечается, что, как правило, это связано с тем, что компании не оказывали по ним услуги связи.
Старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова рассказала, что «ситуация обусловлена сочетанием регуляторных и экономических причин».
«С одной стороны, ведомство последовательно отзывало разрешения, по которым не велась реальная деятельность. С другой — ужесточение требований... сделало работу небольших региональных провайдеров нерентабельной», - добавила она.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще.
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