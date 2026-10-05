СМИ: За год количество провайдеров в России сократилось на 17%

Количество операторов связи в России за год сократилось на 17%. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщет «Коммерсант».

Телеком-рынок предупредили о возможной монополизации

В ведомстве указали, что на 17% также уменьшилось число лицензий, приходящихся на эти компании. Отмечается, что, как правило, это связано с тем, что компании не оказывали по ним услуги связи.

Старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова рассказала, что «ситуация обусловлена сочетанием регуляторных и экономических причин».

«С одной стороны, ведомство последовательно отзывало разрешения, по которым не велась реальная деятельность. С другой — ужесточение требований... сделало работу небольших региональных провайдеров нерентабельной», - добавила она.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Операторы СвязиМобильная СвязьРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры