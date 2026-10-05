Силуанов рассказал о предотвращении вывоза из РФ почти $180 млн

Контроль за вывозом наличной валюты позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти $180 млн. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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На парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы он уточнил, что речь идёт о периоде с апреля по июль 2026 года.

Запрет на вывоз наличной иностранной валюты сверх нормы в 10 тысяч долларов или эквивалента, был введён весной 2022 года. Как отметил министр, в этом вопросе налаживается порядок и усиливается дисциплина.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
ТЕГИ:Минфин РФВалютаАнтон Силуанов

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