Силуанов рассказал о предотвращении вывоза из РФ почти $180 млн

На парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы он уточнил, что речь идёт о периоде с апреля по июль 2026 года.

Запрет на вывоз наличной иностранной валюты сверх нормы в 10 тысяч долларов или эквивалента, был введён весной 2022 года. Как отметил министр, в этом вопросе налаживается порядок и усиливается дисциплина.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

