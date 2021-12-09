Глава Генштаба ВС РФ назвал количество готовых к применению ядерных установок

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил, сообщает ТАСС.

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На брифинге с военными атташе иностранных государств он отметил, что поддержание высокой боевой готовности российской ядерной триады является одной из основных задач повышения боевых возможностей армии РФ.

По его словам, в настоящее время состояние ядерной триады РФ «обеспечивает решение задач сдерживания», а её развитие ведётся в строгом соответствии с договором СНВ-3.

Ранее в Федерации американских учёных заявили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВооруженные Силы РФГенштаб ВС РФ
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