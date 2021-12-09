Глава Генштаба ВС РФ назвал количество готовых к применению ядерных установок
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил, сообщает ТАСС.
На брифинге с военными атташе иностранных государств он отметил, что поддержание высокой боевой готовности российской ядерной триады является одной из основных задач повышения боевых возможностей армии РФ.
По его словам, в настоящее время состояние ядерной триады РФ «обеспечивает решение задач сдерживания», а её развитие ведётся в строгом соответствии с договором СНВ-3.
Ранее в Федерации американских учёных заявили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Глава Генштаба ВС РФ назвал количество готовых к применению ядерных установок
- В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу
- СМИ назвали дату третьего пуска тяжелой ракеты «Ангара»
- Захарян стал лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года
- В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина
- СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
- Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
- Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
- Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
- Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru