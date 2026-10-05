Россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета

Снизить риск диабета помогут поддержание нормального веса, достаточно активный образ жизни и правильное питание. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По её словам, объём талии у женщимн должен быть не более 80 см, а у мужчин - не более 100 см. При этом индекс массы тела не должен превышать 25.

Что касается подвижности, врач напомнила о рекомендациях кардиологов - 150 минут быстрой ходьбы в течение недели, «то есть по полчаса в день».

«Правильное питание с преобладанием натуральных продуктов и без профицита калорий. То есть чтобы количество употреблённых калорий соответствовало примерному расходу калорий», — заключила эксперт.

Ранее в Минздраве рассказали, что диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, в основном прирост пациентов идёт за счёт диабета второго типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Олег Елков
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