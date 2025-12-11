Прокуратура Польши признала научные заслуги задержанного археолога Бутягина

Сапёры Народной армии КНДР, принимавшие участие в разминировании Курской области, отбыли на родину Президент Белоруссии Лукашенко принял решение о помиловании 123 осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм Лидером по количеству номинаций на премию «Золотой глобус» стал фильм «Битва за битвой» Непогода стала причиной аварийных отключений электроснабжения в ряде территорий Ставропольского края