Герасимов: На испытаниях «Буревестник» пролетел 14 тысяч километров

В ходе испытаний крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пролетела 14 тысяч километров, и это не предел. Об этом на совещании с главой государства сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

По его словам, испытание состоялось 21 октября. Герасимов уточнил, что от предыдущих тестирований этот раз отличался именно многочасовым полетом ракеты, который продлился приблизительно 15 часов. Он также добавил, что полет прошел «на ядерной силовой установке».