Герасимов: На испытаниях «Буревестник» пролетел 14 тысяч километров
В ходе испытаний крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пролетела 14 тысяч километров, и это не предел. Об этом на совещании с главой государства сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
По его словам, испытание состоялось 21 октября. Герасимов уточнил, что от предыдущих тестирований этот раз отличался именно многочасовым полетом ракеты, который продлился приблизительно 15 часов. Он также добавил, что полет прошел «на ядерной силовой установке».
Начальник Генштаба ВС РФ заметил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют применять эту ракету «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
