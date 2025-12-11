Россия и Индонезия обсудили переход к безвизовому режиму

Президент Индонезии Прабово Субианто и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле рассмотрели перспективы введения безвизового режима между двумя странами. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая.

Он отметил, что инициатива была поднята российской стороной как способ укрепить гуманитарные и туристические связи. Он подчеркнул, что развитию таких контактов также способствовало бы прямое авиасообщение.