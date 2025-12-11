Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и откроет доступ Sora к своим персонажам

The Walt Disney Company и разработчик ChatGPT заключили трехлетнее лицензионное соглашение, которое делает Disney первым крупным партнером по контенту для платформы Sora — инструмента OpenAI для генерации коротких видеороликов. Об этом сообщается в официальных заявлениях обеих компаний.

В рамках соглашения Disney инвестирует $1 миллиард в акционерный капитал OpenAI и получит опционы на покупку дополнительных акций. Партнерство предусматривает доступ Sora к библиотеке персонажей студии и возможность создавать видео по запросам пользователей с использованием образов из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.