Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и откроет доступ Sora к своим персонажам
The Walt Disney Company и разработчик ChatGPT заключили трехлетнее лицензионное соглашение, которое делает Disney первым крупным партнером по контенту для платформы Sora — инструмента OpenAI для генерации коротких видеороликов. Об этом сообщается в официальных заявлениях обеих компаний.
В рамках соглашения Disney инвестирует $1 миллиард в акционерный капитал OpenAI и получит опционы на покупку дополнительных акций. Партнерство предусматривает доступ Sora к библиотеке персонажей студии и возможность создавать видео по запросам пользователей с использованием образов из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.
В иске «Disney» и «Universal» к «Midjourney» усмотрели желание выгоды от прибыли за изображения нейросети
По данным Walt Disney, нейросеть сможет работать с более чем 200 анимационными героями и существами, включая их костюмы, реквизит и узнаваемые локации. В свою очередь Disney получит право показывать созданные с помощью Sora ролики на платформе Disney+.
Соглашение, подчеркивают стороны, открывает новые возможности для развития генеративного контента и расширения взаимодействия аудитории с культовыми франшизами студии, передает «Радиоточка НСН».
