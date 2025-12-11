Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и откроет доступ Sora к своим персонажам

The Walt Disney Company и разработчик ChatGPT заключили трехлетнее лицензионное соглашение, которое делает Disney первым крупным партнером по контенту для платформы Sora — инструмента OpenAI для генерации коротких видеороликов. Об этом сообщается в официальных заявлениях обеих компаний.

В рамках соглашения Disney инвестирует $1 миллиард в акционерный капитал OpenAI и получит опционы на покупку дополнительных акций. Партнерство предусматривает доступ Sora к библиотеке персонажей студии и возможность создавать видео по запросам пользователей с использованием образов из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.

В иске «Disney» и «Universal» к «Midjourney» усмотрели желание выгоды от прибыли за изображения нейросети

По данным Walt Disney, нейросеть сможет работать с более чем 200 анимационными героями и существами, включая их костюмы, реквизит и узнаваемые локации. В свою очередь Disney получит право показывать созданные с помощью Sora ролики на платформе Disney+.

Соглашение, подчеркивают стороны, открывает новые возможности для развития генеративного контента и расширения взаимодействия аудитории с культовыми франшизами студии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Tom Simpson
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектDisney

Горячие новости

Все новости

партнеры