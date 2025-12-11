Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе

Россия готовит меры в случае попыток Европы присвоить замороженные российские активы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, ответ будет «жестким», а необходимые шаги уже разрабатываются правительством. Она напомнила, что президент Владимир Путин ранее подробно говорил об этом, комментируя ситуацию на пресс-конференции 27 ноября, отмечает RT.

Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов

Еврокомиссия продвигает инициативу по использованию российских суверенных активов в интересах Украины. В ЕС обсуждают предоставление Киеву кредита объемом от 185 до 210 млрд евро, который Украина должна будет вернуть после окончания конфликта и при условии получения компенсаций от Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство называет идеи о выплате Россией репараций несостоятельными и утверждает, что Брюссель фактически занимается «воровством» российских средств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
