Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе
Россия готовит меры в случае попыток Европы присвоить замороженные российские активы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, ответ будет «жестким», а необходимые шаги уже разрабатываются правительством. Она напомнила, что президент Владимир Путин ранее подробно говорил об этом, комментируя ситуацию на пресс-конференции 27 ноября, отмечает RT.
Еврокомиссия продвигает инициативу по использованию российских суверенных активов в интересах Украины. В ЕС обсуждают предоставление Киеву кредита объемом от 185 до 210 млрд евро, который Украина должна будет вернуть после окончания конфликта и при условии получения компенсаций от Москвы.
Российское внешнеполитическое ведомство называет идеи о выплате Россией репараций несостоятельными и утверждает, что Брюссель фактически занимается «воровством» российских средств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Косметологи напомнили основные правила зимнего очищения кожи
- Лихачева назвала абсурдом арест археолога из РФ в Польше по запросу Украины
- «Мастеру и Маргарите» с Джонни Деппом предрекли успех в прокате
- Россиянам назвали самый экологичный вариант новогодней ели для дома
- Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов
- В Госдуме предложили запретить коммерческие конные прогулки в городских центрах
- Деньги, льготы и жилье: Как привлечь кадры в систему здравоохранения
- Русское сердце: Стивена Сигала с фильмом про СВО пригласят на кинофестиваль
- Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери
- Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru