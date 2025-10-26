Путин призвал определить класс оружия для ракеты «Буревестник»

Российский президент Владимир Путин призвал определить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник». Об этом он заявил в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации, и с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Герасимов: ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Глава государства также поручил выявить возможные способы применения этого оружия.

До этого Владимир Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника».

Ранее Валерий Герасимов рассказал, что во время тестирования крылатая ракета с ядерным двигателем пролетела 14 тысяч километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ПрезидентРоссияРакетаОружиеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры