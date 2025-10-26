Путин призвал определить класс оружия для ракеты «Буревестник»

Российский президент Владимир Путин призвал определить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник». Об этом он заявил в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации, и с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.