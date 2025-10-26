Путин призвал определить класс оружия для ракеты «Буревестник»
Российский президент Владимир Путин призвал определить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник». Об этом он заявил в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации, и с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
Глава государства также поручил выявить возможные способы применения этого оружия.
До этого Владимир Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника».
Ранее Валерий Герасимов рассказал, что во время тестирования крылатая ракета с ядерным двигателем пролетела 14 тысяч километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин сообщил о планах ВСУ деблокировать свои группировки
- В Пакистане объявили о готовности войны с Афганистаном в случае срыва переговоров
- Путин призвал определить класс оружия для ракеты «Буревестник»
- Герасимов: ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
- Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира
- Герасимов: На испытаниях «Буревестник» пролетел 14 тысяч километров
- Число погибших на заводе в Копейске увеличилось до 13
- Путин: Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены
- Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому языку с первой попытки
- В Минздраве утвердили новые правила медосмотров для детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru