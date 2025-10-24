Генерал Соболев раскрыл «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками»
Украина вкладывается в беспилотники, поэтому России необходимо наращивать темпы наступления, заявил НСН Виктор Соболев.
Россия ответит «Орешником», «Искандером» и «Кинжалом» на удары «Томагавками», но до этого лучше не доводить, рассказал НСН депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk или другого дальнобойного оружия будет являться попыткой эскалации конфликта. Он предупредил, что «если таким оружием будут наноситься удары по российской территории», то последует серьёзный ответ, «если не сказать ошеломляющий». Соболев предположил, о чем шла речь.
«Если по нам ударят «Томагавками», мы в полной мере применим «Орешник» и наши гиперзвуковые системы – «Искандер», «Кинжал» и так далее – по центрам принятия решения. Это будет ошеломляющим. Сейчас руководители западных стран ездят в Киев, как к себе домой, гуляют по набережным и так далее. Желательно, чтобы этого всего не было, поэтому нужно переходить в решительное наступление. Такие темпы наступления нас не устраивают, потому что у противника есть экономический потенциал. Соперник вкладывается в беспилотники, тактику и так далее. Нам нужны две-три наступательные операции. Нам уже подтвердили данные о том, что Европа готовится к войне с Россией, там крайне заинтересованы в том, чтобы наши силы были сосредоточены на Украине», — рассказал он.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер обещал «ошеломляющий ответ» не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России.
Ранее Дональд Трамп сказал, что США не собираются поставлять "Томагавки" Украине. По его словам, чтобы научиться ими пользоваться, потребуется минимум шесть месяцев или год. Wall Street Journal до этого сообщали, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко на территории России. Трамп назвал это заявление фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
