Россия ответит «Орешником», «Искандером» и «Кинжалом» на удары «Томагавками», но до этого лучше не доводить, рассказал НСН депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk или другого дальнобойного оружия будет являться попыткой эскалации конфликта. Он предупредил, что «если таким оружием будут наноситься удары по российской территории», то последует серьёзный ответ, «если не сказать ошеломляющий». Соболев предположил, о чем шла речь.