Долина представила песню, подаренную Леонидом Агутиным к ее юбилею

Народная артистка России Лариса Долина впервые исполнила новую песню, написанную специально для нее заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. Премьера состоялась на ее концерте в ДК «Звезда» в Наро-Фоминске.

Выступая со сцены, Долина рассказала, что композиция стала подарком к ее 70-летию, которое она отметила в этом году. По словам певицы, Агутин давно является ее близким другом.

Артистка отметила, что в последние годы музыкант дарит ей песни по случаю юбилеев. Новый подарок продолжил эту традицию.

Долина подчеркнула, что ценит внимание и творческую поддержку коллеги, а премьера композиции стала для нее особым моментом концерта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
