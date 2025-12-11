Долина представила песню, подаренную Леонидом Агутиным к ее юбилею

Народная артистка России Лариса Долина впервые исполнила новую песню, написанную специально для нее заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. Премьера состоялась на ее концерте в ДК «Звезда» в Наро-Фоминске.

Выступая со сцены, Долина рассказала, что композиция стала подарком к ее 70-летию, которое она отметила в этом году. По словам певицы, Агутин давно является ее близким другом.