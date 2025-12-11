Ельцин-центр закроет театральную платформу «В Центре»

Театральная платформа «В Центре», работавшая на базе екатеринбургского Ельцин-центра около десяти лет, завершит свою деятельность. В пресс-службе центра сообщили РБК, что решение принято по «исключительно экономическим причинам». По данным портала 66.ru, театр также лишился ключевого спонсора.

В Ельцин-центре отметили, что высоко ценят вклад платформы, которая за годы работы подготовила десятки спектаклей, участвовала в конкурсе «Золотая маска» и гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге. Последняя постановка «Сказка о сером Льве» включена в афишу на 10 января.