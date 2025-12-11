Ельцин-центр закроет театральную платформу «В Центре»

Театральная платформа «В Центре», работавшая на базе екатеринбургского Ельцин-центра около десяти лет, завершит свою деятельность. В пресс-службе центра сообщили РБК, что решение принято по «исключительно экономическим причинам». По данным портала 66.ru, театр также лишился ключевого спонсора.

В Ельцин-центре отметили, что высоко ценят вклад платформы, которая за годы работы подготовила десятки спектаклей, участвовала в конкурсе «Золотая маска» и гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге. Последняя постановка «Сказка о сером Льве» включена в афишу на 10 января.

Работа платформы в последние месяцы сопровождалась скандалами. Летом был отменен драматургический перформанс режиссера Марии Конторович после критики в Telegram, где ее обвинили в поддержке Украины. Комментариев по отмене Ельцин-центр тогда не дал.

На фоне этого в регионе возобновились дискуссии о необходимости сделать центр «более патриотичным», о чем заявлял полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, передает «Радиоточка НСН».

