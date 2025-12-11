Ельцин-центр закроет театральную платформу «В Центре»
Театральная платформа «В Центре», работавшая на базе екатеринбургского Ельцин-центра около десяти лет, завершит свою деятельность. В пресс-службе центра сообщили РБК, что решение принято по «исключительно экономическим причинам». По данным портала 66.ru, театр также лишился ключевого спонсора.
В Ельцин-центре отметили, что высоко ценят вклад платформы, которая за годы работы подготовила десятки спектаклей, участвовала в конкурсе «Золотая маска» и гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге. Последняя постановка «Сказка о сером Льве» включена в афишу на 10 января.
Работа платформы в последние месяцы сопровождалась скандалами. Летом был отменен драматургический перформанс режиссера Марии Конторович после критики в Telegram, где ее обвинили в поддержке Украины. Комментариев по отмене Ельцин-центр тогда не дал.
На фоне этого в регионе возобновились дискуссии о необходимости сделать центр «более патриотичным», о чем заявлял полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ельцин-центр закроет театральную платформу «В Центре»
- «Будет еще дороже!»: Цветы в России подорожали на 30% за 2025 год
- ЕС утвердил шестой транш макрофинансовой помощи Украине на €2,3 миллиарда
- Юрист напомнила о правилах привлечения сотрудников к работе в праздники
- Косметологи напомнили основные правила зимнего очищения кожи
- Лихачева назвала абсурдом арест археолога из РФ в Польше по запросу Украины
- «Мастеру и Маргарите» с Джонни Деппом предрекли успех в прокате
- Россиянам назвали самый экологичный вариант новогодней ели для дома
- Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов
- В Госдуме предложили запретить коммерческие конные прогулки в городских центрах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru