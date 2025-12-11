МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к юношеским соревнованиям

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских международных соревнованиях как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Какие турниры считать юношескими, будут определять сами международные федерации, и внедрение рекомендаций, как подчеркивает МОК, потребует времени, отмечает RT.