МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к юношеским соревнованиям

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских международных соревнованиях как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Какие турниры считать юношескими, будут определять сами международные федерации, и внедрение рекомендаций, как подчеркивает МОК, потребует времени, отмечает RT.

Комитет указал, что на таких соревнованиях следует применять стандартные протоколы в отношении флагов, гимнов и формы, если национальная федерация спортсмена «имеет хорошую репутацию». Рекомендации распространяются и на юношеские Олимпийские игры 2026 года в Дакаре, однако Олимпийский комитет России по-прежнему остается отстраненным.

Ограничения, действующие для взрослых спортсменов (участие только в личном качестве и под нейтральным статусом) сохраняются. МОК также разрешил проводить международные соревнования на территории Белоруссии, но для России запрет на проведение таких турниров остаётся в силе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
