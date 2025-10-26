Путин сообщил о планах ВСУ деблокировать свои группировки
Российский президент Владимир Путин предупредил, что ВСУ будут пытаться деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях. Об этом он заявил на совещании с командующими группировками, задействованными в спецоперации, и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
По словам главы государства, противник может предпринимать попытку сделать это в том числе за счет действий в соседних районах. Путин также предположил, что ВСУ могут действовать как «изнутри, так и извне» и попытаются создать условия для прорыва блокировки.
Ранее Валерий Герасимов объявил, что российские военные завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
