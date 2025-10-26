Путин поручил принять меры для сдачи в плен военных ВСУ
Российский лидер Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры для обеспечения сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с командующими группировками, задействованными на СВО, и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
Президент призвал сделать это для «минимизации напрасных жертв». При этом политик уточнил, что это необходимо осуществлять для тех военных ВСУ, которые, по его словам, сами «пожелают этого».
Ранее Владимир Путин предупредил о планах ВСУ деблокировать свои группировки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
