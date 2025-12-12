По УДО вышел сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП у «Алатыря»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, осужденного за смертельное дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу суда Нижнего Тагила.

Авария, унесшая жизни двух человек, произошел в августе 2019 года, когда Васильев управлял автомобилем KIA Rio. Суд первоначально назначил ему наказание на 8 лет 11 месяцев колонии. После освобождения на Васильева наложены определенные ограничения: он обязан встать на учет, не менять место жительства и согласовывать смену работы.

Осенью 2024 года суд отказал в УДО Васильеву. Известно, что он выплатил все назначенные компенсации, однако на него продолжают поступать гражданские иски от родственников погибших.

