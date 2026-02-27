МВД: 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения за влияние на результаты матчей

По её словам, речь идёт о 22-х встречах с участием московского футбольного клуба «Торпедо».

«Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям», - указла она.

Волк добавила, что арбитрам грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее директору и совладельцу московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву предъявлены обвинения в подкупе судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

