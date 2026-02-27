МВД: 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения за влияние на результаты матчей
Обвинения за влияние на результаты 22 матчей предъявлены 13 футбольным арбитрам, работавшим на играх Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, речь идёт о 22-х встречах с участием московского футбольного клуба «Торпедо».
«Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям», - указла она.
Волк добавила, что арбитрам грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее директору и совладельцу московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву предъявлены обвинения в подкупе судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
