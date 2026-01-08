Трамп распорядился вывести США из центра науки и технологий на Украине

Об этом следует из опубликованного на официальном сайте Белого дома меморандума. «Организации, из которых Соединённые Штаты должны выйти. (XXXIII) Центр науки и технологий на Украине», — сказано в документе.

Известно, что украинский научный центр связан с Пентагоном.

Кроме того, указом Трампа США выходят из 66 международных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

