Трамп распорядился вывести США из центра науки и технологий на Украине

Американский лидер Дональд Трамп поручил вывести США из центра науки и технологий на Украине.

Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО

Об этом следует из опубликованного на официальном сайте Белого дома меморандума. «Организации, из которых Соединённые Штаты должны выйти. (XXXIII) Центр науки и технологий на Украине», — сказано в документе.

Известно, что украинский научный центр связан с Пентагоном.

Кроме того, указом Трампа США выходят из 66 международных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
