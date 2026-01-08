Трамп распорядился вывести США из центра науки и технологий на Украине
8 января 202606:34
Американский лидер Дональд Трамп поручил вывести США из центра науки и технологий на Украине.
Об этом следует из опубликованного на официальном сайте Белого дома меморандума. «Организации, из которых Соединённые Штаты должны выйти. (XXXIII) Центр науки и технологий на Украине», — сказано в документе.
Известно, что украинский научный центр связан с Пентагоном.
Кроме того, указом Трампа США выходят из 66 международных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп распорядился вывести США из центра науки и технологий на Украине
- Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны
- Трамп сообщил о закупках Венесуэлой только американской продукции за счет нефти
- Предложено повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- СМИ: Автосервисы в России испытывают острый дефицит кадров
- Генпрокурор США: Члены экипажа «Маринеры» находятся «под полноценным расследованием»
- Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским
- Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
- МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
- Сенатор Грэм: Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru