Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО
Американский лидер Дональд Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО. Об этом The New York Post заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
По её словам, решение было принято после 90-дневного анализа деятельности организации. В итоге американская администрация выразила несогласие с политикой ЮНЕСКО «в области разнообразия, равенства и инклюзивности, её пропалестинской и прокитайской предвзятостью».
«ЮНЕСКО поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре 2024 года», — заключила Келли.
Ранее Трамп предложил приостановить большую часть взносов США в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru