Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО

По её словам, решение было принято после 90-дневного анализа деятельности организации. В итоге американская администрация выразила несогласие с политикой ЮНЕСКО «в области разнообразия, равенства и инклюзивности, её пропалестинской и прокитайской предвзятостью».

«ЮНЕСКО поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре 2024 года», — заключила Келли.

Ранее Трамп предложил приостановить большую часть взносов США в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

