«Золотые гвозди»: Почему башкирский парк «Торатау» включили в Глобальную сеть ЮНЕСКО

Башкирия станет опорным центром ЮНЕСКО по развитию геопарков на всей Евразии, заявили НСН в пресс-службе «Торатау». 

Включение второго природного объекта в Башкирии в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО даст мощный импульс к развитию аналогичных проектов в России и за рубежом. Об этом НСН рассказали в пресс-службе геопарка «Торатау».

Он стал вторым в России геопарком с таким международным статусом. Первым его получил в июле 2020 года «Янган-Тау» - также расположенный в Башкирии. На территории «Торатау» находятся шиханы — древние рифы, а также единственные в стране «золотые гвозди» — эталонные геологические разрезы, фиксирующие границы геологических периодов.

«Международный статус поднимает престиж республики в целом, возрастает интерес туристов со всего мира к нашим природным достояниям, науке, образовательным проектам. Включение Торатау в Глобальную сеть означает, что в мировом масштабе на карте России появилась новая точка притяжения и центр для инициатив по созданию новых геопарков в нашей стране и за границей», - отметили в пресс-службе.

Заявку на включение «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО направили в 2021 году.

«Администрация «Торатау» в 2022 году приняла оценочную миссию. Эксперты из Ирландии и Испании выдали рекомендации, которые в парке исполняли в течение трех лет, за это время также устранялись выявленные недочеты. Включение уже второго парка Башкирии в сеть ЮНЕСКО — это подтверждение того, что Россия открыта к сотрудничеству. Данная ситуация показывает отсутствие изоляции, уровень нашей науки по-прежнему передовой в мире», - подчеркнули в пресс-службе.

Администрация «Торатау» считает закономерным присуждение международного статуса природному объекту именно в Башкирии.

«Наша республика отличается уникальной разнообразной природой. Выход геопарков на международный уровень стал возможным благодаря упорной кропотливой работе всех сотрудников, тесному взаимодействию с научным сообществом. Теперь Башкирия обладает всеми основаниями для того, чтобы стать опорным центром ЮНЕСКО по развитию геопарков на всей территории Евразии и стран СНГ. Совет ЮНЕСКО рекомендовал создать на основе опыта «Торатау» всероссийскую сеть геопарков, а команде поручено продвигать принципы организации в стране и соседних государствах», - отметили в пресс-сслужбе.

В «Торатау» также назвали отличие геопрак от природного заповедника.

«В заповеднике сохраняется естественное состояние природы, практически полностью запрещена любая человеческая деятельность, кроме научных исследований. А геопарк - это форма устойчивого неиндустриального развития территории. Она подразумевает не только сохранение природного, геологического и этнокультурного наследия, но и развитие местного предпринимательского сообщества и экономики, туризма и образования. Допускается контролируемая антропогенная нагрузка и доступ посетителей», - пояснили в пресс-службе.

ФОТО: предоставлены геопарком «Торатау»
ТЕГИ:БашкирияЮНЕСКОПарки

