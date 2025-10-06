Включение второго природного объекта в Башкирии в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО даст мощный импульс к развитию аналогичных проектов в России и за рубежом. Об этом НСН рассказали в пресс-службе геопарка «Торатау».

Он стал вторым в России геопарком с таким международным статусом. Первым его получил в июле 2020 года «Янган-Тау» - также расположенный в Башкирии. На территории «Торатау» находятся шиханы — древние рифы, а также единственные в стране «золотые гвозди» — эталонные геологические разрезы, фиксирующие границы геологических периодов.

«Международный статус поднимает престиж республики в целом, возрастает интерес туристов со всего мира к нашим природным достояниям, науке, образовательным проектам. Включение Торатау в Глобальную сеть означает, что в мировом масштабе на карте России появилась новая точка притяжения и центр для инициатив по созданию новых геопарков в нашей стране и за границей», - отметили в пресс-службе.