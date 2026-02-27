У блогера Валерии Чекалиной и так трое несовершеннолетних детей, после рождения четвертого шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются, заявил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Ранее Чекалину и её бывшего мужа обвинили в незаконном выводе из России порядка 251 млн рублей. Блогер свою вину не признала. Трунов рассказал, как это отразится на ходе дела.