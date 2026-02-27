Без ареста и срока: Как рождение ребенка отразится на приговоре Лерчек
Домашний арест Чекалиной может быть заменен на запрет определенных действий или залог, даже на подписку о невыезде, заявил НСН Игорь Трунов.
У блогера Валерии Чекалиной и так трое несовершеннолетних детей, после рождения четвертого шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются, заявил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Ранее Чекалину и её бывшего мужа обвинили в незаконном выводе из России порядка 251 млн рублей. Блогер свою вину не признала. Трунов рассказал, как это отразится на ходе дела.
«Валерия Чекалина родила сына 26 февраля, находясь под домашним арестом. Рождение ребенка не прекращает ни следствие, ни суд, но рождение ребенка влияет на смягчение наказания, на меру пресечения. Ее домашний арест может быть заменен на запрет определенных действий или залог, либо подписку. Также внутри домашнего ареста могут быть смягчения, например, порядок посещения врачей, более либеральный режим контроля. Если приговор будет обвинительным, то возможна отсрочка исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Дома у Чекалиной еще трое несовершеннолетних детей, поэтому шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются. Окончательное решение всегда будет за судом, гарантий нет. Но общий тренд российского законодательства говорит о благоприятном исходе дела при такой ситуации», - рассказал он.
Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН ранее объяснила, как беременность блогера Валерии Чекалиной может повлиять на решение суда по ее делу.
