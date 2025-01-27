Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО

Россия не намерена выходить из ЮНЕСКО, хотя и борется с предвзятым отношением со стороны секретариата организации изнутри. Об этом в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России» заявил глава МИД России Сергей Лавров.