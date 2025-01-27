Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО
Россия не намерена выходить из ЮНЕСКО, хотя и борется с предвзятым отношением со стороны секретариата организации изнутри. Об этом в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Дипломат назвал предвзятую позицию ЮНЕСКО касательно конфликта на Украине самым печальным фактом для репутации руководства организации. По мнению российского министра, это грубейшее нарушение Устава организации.
Ранее Нидерланды отказали в участии делегации из России на конференции ЮНЕСКО в Гааге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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