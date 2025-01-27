Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО

Россия не намерена выходить из ЮНЕСКО, хотя и борется с предвзятым отношением со стороны секретариата организации изнутри. Об этом в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Нидерланды отказали в участии делегации РФ на конференции ЮНЕСКО в Гааге

Дипломат назвал предвзятую позицию ЮНЕСКО касательно конфликта на Украине самым печальным фактом для репутации руководства организации. По мнению российского министра, это грубейшее нарушение Устава организации.

Ранее Нидерланды отказали в участии делегации из России на конференции ЮНЕСКО в Гааге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЮНЕСКОМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры