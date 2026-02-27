На рэпера Pharaoh составили протокол о пропаганде наркотиков
27 февраля 202616:55
Административное дело о пропаганде наркотиков в интернете завели на российского рэпера Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что протокол поступил в Никулинский суд Москвы. Какие именно песни музыканта стали причиной не уточняется.
Рассмотрение дела назначено на 13 марта. По данной статье Голубину грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее треш-стример Юрий Кузнецов (Эль Капитан) получил более 10 лет колонии по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
