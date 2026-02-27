На рэпера Pharaoh составили протокол о пропаганде наркотиков

Отмечается, что протокол поступил в Никулинский суд Москвы. Какие именно песни музыканта стали причиной не уточняется.

Рассмотрение дела назначено на 13 марта. По данной статье Голубину грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее треш-стример Юрий Кузнецов (Эль Капитан) получил более 10 лет колонии по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».