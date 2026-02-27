Москва встретит календарную весну оттепелями, но морозы вернутся в столицу уже пятого марта, сказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прогноз на выходные и начало весны достаточно интересный, без перепадов температур не обойдется. Первые три дня календарной весны будут с оттепелью, в Москве и области – 1-3 градуса тепла. А четвертого, пятого и шестого марта ждем небольшой провал вниз: 3-8 градуса мороза по ночам, 1-6 ниже нуля днем. А затем снова ждем повышение температуры, ближе к празднику 8 Марта, снова оттепель – до 0-5 градусов. При этом сильных осадков не ожидается, ветер будет меняться с южного на северо-западный, северо-восточный. Периодически мы будем попадать в теплые сектора циклона. Одеваться нужно по погоде. Когда оттепель, немного расслабляемся, а когда морозы до 8 градусов, это не что-то такое необычное, но придется получше укутаться», - рассказал он.

Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости. Как отметил эксперт, каждый год климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

