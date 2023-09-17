Одиозный Зеленский. Президент Украины остается на посту, пока нужен Западу
Несмотря на скандальные заявления Зеленского и членов его команды, которые раздражают западные страны, население Украины не готово сместить действующего президента.
Президент Украины Владимир Зеленский попал в непростую ситуацию из-за слов советника главы его офиса Михаила Подоляка об интеллектуальном потенциале Китая и Индии. Такое мнение высказал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик, пишет РИА Новости. Слова Подоляка военный назвал оскорбительными. Берлетик усомнился, что Киев сможет рассчитывать на поддержку Пекина и Дели.
Зеленский и сам периодически делает одиозные заявления, которые раздражают или даже оскорбляют партнеров на Западе. Во время первой встречи с президентом США Джо Байденом он вызвал раздражение у главы Белого дома. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.
В ходе встречи украинский лидер назвал НАТО пережитком прошлого. При этом он был разочарован отсутствием гарантии членства в альянсе и «лишен способности логически мыслить», отметил Фор.
«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», - рассказал обозреватель.
Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски отметила, что в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе обсуждалось недопустимое поведение Зеленского, который упрекал альянс.
«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», - подвела итоги журналистка.
По ее словам, поведение Зеленского, как «капризной примадонны», только мешает Украине и ее перспективам в НАТО, западные партнеры Киева удивлены, что их так мало благодарят и так многого от них требуют.
Однако, Украине самостоятельно избавиться от Зеленского вряд ли удастся. Простые жители Украины не смогут сместить президента Владимира Зеленского, так как люди сегодня в апатии и не в состоянии устроить восстание, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН. Он отметил, что Зеленского может убрать только Запад - с помощью дворцового переворота или импичмента.
«Сейчас никто на Украине убирать Зеленского не будет просто в силу того, что основная часть населения находится в состоянии апатии и депрессии. Люди просто стремятся выжить. Для какого-либо восстания, а уж тем более смещения президента, такие люди не подходят. Что касается Запада, то он может сместить Зеленского либо путем дворцового переворота, либо импичмента, либо просто допустив выборы и поддержав другого кандидата. Для того, чтобы на Украине прошли выборы, достаточно отменить военное положение. Пока что Зеленский вполне выполняет свою функцию, не вижу причин, чтобы Запад его менял. Скорее Запад может просто сократить объемы военной помощи Украине», - сказал Безпалько.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот из-за лжи о «небесном щите» из систем западных ПВО и авиации, защищающих страну. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как отметил эксперт, ежедневно гибнут сотни украинских военных, при этом Зеленский «продолжает выдумывать небылицы».
«Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», — заявил Макговерн.
Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание, что Зеленский начал все чаще говорить в видеообращениях о «небесном щите» ВСУ. Однако у Киева нет средств ПВО или самолетов, способных отражать авиаудары со стороны России. Такие опасные шаги могут дорого стоить украинскому президенту, и собственные люди Зеленского могут пойти против него.
Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживал и финансировал Запад. Позже Саакашвили оказался не нужен партнерам: экс-президента осудили на родине, депортировали и лишили гражданства на Украине, теперь он находится в заключении.
«История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. <...> Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий», — написал Володин.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что у Киева нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского.Секретарь СНБО прокомментировал публикацию в издании Politico, где говорится, что в случае смерти президента власть перейдет к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Газета ссылалась на депутата Николая Княжицкого.
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