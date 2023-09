Одиозный Зеленский. Президент Украины остается на посту, пока нужен Западу

Зеленский и сам периодически делает одиозные заявления, которые раздражают или даже оскорбляют партнеров на Западе. Во время первой встречи с президентом США Джо Байденом он вызвал раздражение у главы Белого дома. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.



В ходе встречи украинский лидер назвал НАТО пережитком прошлого. При этом он был разочарован отсутствием гарантии членства в альянсе и «лишен способности логически мыслить», отметил Фор.

«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», - рассказал обозреватель.



Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски отметила, что в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе обсуждалось недопустимое поведение Зеленского, который упрекал альянс.

«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», - подвела итоги журналистка.