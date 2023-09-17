Небензя: выхлоп от предстоящего заседания СБ ООН с Зеленским будет нулевым

По его словам, «выхлоп» от заседания будет нулевой. Как указал дипломат, встреча в СБ ООН является политизированной инициативой западных стран. Запад ослеплен стремлением наказать и «подавить» Москву и рассматривает Совбез в качестве площадки для «пиар-кампаний».

Как стало известно ранее, Зеленский на следующей неделе может появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

