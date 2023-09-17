Небензя: выхлоп от предстоящего заседания СБ ООН с Зеленским будет нулевым
Предстоящее заседание Совета Безопасности ООН – очередное шоу с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при международной организации Василия Небензи.
По его словам, «выхлоп» от заседания будет нулевой. Как указал дипломат, встреча в СБ ООН является политизированной инициативой западных стран. Запад ослеплен стремлением наказать и «подавить» Москву и рассматривает Совбез в качестве площадки для «пиар-кампаний».
Как стало известно ранее, Зеленский на следующей неделе может появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru