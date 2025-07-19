ЕС ввел санкции против 22 банков из России

Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в официальном журнале сообщества.

Рестрикции затронули банки «Санкт-Петербург», «Яндекс банк», Т-банк, Сургутнефтегазбанк, «ЦентроКредит», Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, Ozon Банк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, «Финам», «Зенит», Экспобанк, Локо-банк, ДОМ.РФ, Трансстройбанк, МСП Банк, Банк 131, Ланта-банк, РостФинанс Банк.

Финансовым организациям в Европе запретили любые транзакции с этими структурами, запрет действует и для 23 банков, ранее отключенных от системы SWIFT.

Кроме того, ЕС запретил операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), субфондами и компаниями.

Накануне Евросоюз утвердил очередной, 18-й, пакет антироссийских санкций, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

