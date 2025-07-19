СМИ: Две военные базы в США станут центрами содержания мигрантов

Американская иммиграционная и таможенная полиция (ICE) начнет использовать две военные базы США как центры временного содержания мигрантов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на письмо главы Пентагона Пита Хегсета.

По данным агентства, власти США намерены содержать заключенных мигрантов на базах в Нью-Джерси и Индиане.

«Пит Хегсет подписал план, позволяющий ICE использовать объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст... и Аттербери», - указано в сообщении.

Глава Пентагона направил письмо об этом члену палаты представителей Хербу Конауэю. По мнению Хегсета, размещение мигрантов не повлияет негативно на подготовку военных и их операции.

Ранее в американском штате Флорида открылся центр содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас».

