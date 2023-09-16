В Совфеде заявили об опасности Украины для США в перспективе

Президент Украины Владимир Зеленский все более ярче заявляет о террористической направленности политики страны, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Так она прокомментировала высказывание украинского лидера о возможности непредсказуемой реакции украинских беженцев в Евросоюзе при условии сокращения западной помощи Киеву.

В США заявили, что Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт

«Зеленский все ярче обозначает террористическую направленность Украины. Угрозы, озвученные президентом Украины в адрес зарубежного сообщества, (если – прим. НСН) США и ЕС перестанут давать ВСУ деньги на войну, — очень тревожный знак. Зеленский становится опасен для своих же хозяев», — заявила сенатор RT.

Москва предупреждала Вашингтон, что он, вырастив, ИГИЛ*, собирается сделать нового монстра из Украины. А теперь в США заявляют об опасности миллионов украинских беженцев после заявлений Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение западной помощи гражданам его страны затянет военный конфликт c Россией и вызовет непредсказуемую реакцию со стороны живущих в Европе украинских беженцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:УкраинаСШАОльга Ковитиди

Горячие новости

Все новости

партнеры