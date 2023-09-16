«Зеленский все ярче обозначает террористическую направленность Украины. Угрозы, озвученные президентом Украины в адрес зарубежного сообщества, (если – прим. НСН) США и ЕС перестанут давать ВСУ деньги на войну, — очень тревожный знак. Зеленский становится опасен для своих же хозяев», — заявила сенатор RT.



Москва предупреждала Вашингтон, что он, вырастив, ИГИЛ*, собирается сделать нового монстра из Украины. А теперь в США заявляют об опасности миллионов украинских беженцев после заявлений Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение западной помощи гражданам его страны затянет военный конфликт c Россией и вызовет непредсказуемую реакцию со стороны живущих в Европе украинских беженцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



