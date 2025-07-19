Трамп: Армения и Азербайджан близки к заключению мира

Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ужине с сенаторами.

Как отметил политик, посредники «сотворили чудо» в Армении и Азербайджане.

«Оно [мирное соглашение] уже близко к цели», - указал Трамп.

Ереван и Баку начали обсуждение будущего мирного договора в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза.

Ранее в Соединенных Штатах выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном.

