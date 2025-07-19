Трамп: Армения и Азербайджан близки к заключению мира
19 июля 202504:55
Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ужине с сенаторами.
Как отметил политик, посредники «сотворили чудо» в Армении и Азербайджане.
«Оно [мирное соглашение] уже близко к цели», - указал Трамп.
Ереван и Баку начали обсуждение будущего мирного договора в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза.
Ранее в Соединенных Штатах выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru