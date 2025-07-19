Налоговая заблокировала счета блогера Лерчек и ее экс-мужа
Налоговая служба заблокировала банковские счета блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина, против которых расследуют дело о незаконном выводе 250 млн рублей из России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные «БИР-Аналитик».
По сведениям сервиса, у блогера остается действующее ИП, но его счета заблокированы из-за решения о взыскании долга. Отрицательное сальдо составляет свыше 27,1 млн рублей.
При этом счета ИП бывшего мужа блогера заблокировали из-за непредоставления организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении срока ее представления.
Ранее стало известно, что у Лерчек выявили новый долг перед налоговой службой на 28 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru