Налоговая заблокировала счета блогера Лерчек и ее экс-мужа

Налоговая служба заблокировала банковские счета блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина, против которых расследуют дело о незаконном выводе 250 млн рублей из России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные «БИР-Аналитик».

По сведениям сервиса, у блогера остается действующее ИП, но его счета заблокированы из-за решения о взыскании долга. Отрицательное сальдо составляет свыше 27,1 млн рублей.

При этом счета ИП бывшего мужа блогера заблокировали из-за непредоставления организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении срока ее представления.

Ранее стало известно, что у Лерчек выявили новый долг перед налоговой службой на 28 млн рублей.

