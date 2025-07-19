Латвия может выдворить 841 россиянина
Латвия может выдворить более 800 россиян, у которых истекло разрешение на постоянное проживание в республике. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на латвийское управление по делам гражданства и миграции.
Отмечается, что разрешение перестало действовать у 841 гражданина РФ, не подавшего заявление для получения статуса постоянного жителя Евросоюза.
Согласно закону об иммиграции, россияне, которые до получения гражданства РФ постоянно проживали в Латвии, должны подать в PMLP документы на статус постоянного жителя ЕС. Гражданам необходимо в том числе предоставить сертификат о прохождении экзамена по государственному языку.
Между тем в Псковской области пообещали помочь 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, который вернулся из Латвии в Россию, отказавшись подписать документы с критикой РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru