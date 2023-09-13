Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал Зеленского за неоправданный оптимизм

Президент Украины Владимир Зеленский предоставляет слишком оптимистичные отчеты о ситуации на фронте. Такое мнение в эфире телеканала «Фабрика новостей» высказал генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

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По словам военного, заявления Зеленского о ситуации на фронте звучат в таком тоне, будто ВСУ находятся в шаге от победы. Кривонос обратил внимание, что речи об успехе украинской армии сейчас не идет.

«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты», - сказал генерал.

По информации издания The Economist, политики в странах Запада сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ осенью, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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