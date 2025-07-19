СБУ объявила в розыск гендиректора канала «Спас» Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов.

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Корчевникова обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины и незаконном пересечении границы. Ведущий числится в розыске с 20 января, украинская сторона угрожает ему заключением под стражу.

В марте СБУ заочно предъявила обвинение Борису Корчевникову, который поддерживает специальную военную операцию и посещает новые регионы РФ.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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