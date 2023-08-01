В Киеве опровергли наличие планов на случай смерти Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что у Киева нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского.
Секретарь СНБО прокомментировал публикацию в издании Politico, где говорится, что в случае смерти президента власть перейдет к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Газета ссылалась на депутата Николая Княжицкого.
Данилов назвал статью «полным бредом». По его словам, журналисты не понимают, о чем пишут. Секретарь СНБО выразил недоумение появлением подобной публикации в американской газете.
«Никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», - сказал Данилов в эфире телеканала «Рада».
По его словам, действия депутата Княжицкого «вызывают много вопросов».
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты на территории России могут привести к преждевременной смерти украинского лидера, передает «Радиоточка НСН».
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