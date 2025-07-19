ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова и девяти других россиян

Евросоюз ввел санкции против ряда россиян и граждан Китая, Ирана, Индии. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении нового пакета антироссийских санкций, размещенном в официальном журнале сообщества.

Так, ограничения введены против народного артиста РФ режиссера Карена Шахназарова, главы Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, первого замминистра культуры Крыма Ольги Буровой, и.о. ректора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимира Курьянова, гендиректора «Волгатранса» Виктора Фофанова, топ-менеджера компании «Технология развития открытых систем» Александра Ушко, акционера «Фосагро» Татьяны Литвиненко, гендиректора компании «Поиск» Феликса Плескачевского и предпринимательницы Светланы Николаевой, а также Никиты Захарова, которого связывают с компанией «Аэроскан».

Также в черный список ЕС попали бизнесмен из Китая Линь Чжунхэн, директор Admiral Shipping иранец Хоссейн Шамхани, индиец Абхинав Камаль, гражданин Азербайджана Ахмед Керимов.

Рестрикции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов в европейских юрисдикциях.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении 22 российских банков.

