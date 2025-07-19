Над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали над территорией Россией 71 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны

«Уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат... 24 – над территорией Ростовской области, 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 – над территорией Брянской области», - указали в ведомстве.

Кроме того, десять БПЛА ликвидировали в Калужской области, три – в Курской , один – в Краснодарском крае, по два - в Орловской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки 13 летевших на столицу дронов.

