«Переворот и импичмент»: Названы способы Запада для смещения Зеленского

Накануне спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня, потому что прекращение или «заморозка» конфликта грозит лично Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, судьба «марионеток» Вашингтона всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Безпалько считает, что время для смещения Зеленского еще не пришло.

«Сейчас никто на Украине убирать Зеленского не будет просто в силу того, что основная часть населения находится в состоянии апатии и депрессии. Люди просто стремятся выжить. Для какого-либо восстания, а уж тем более смещения президента, такие люди не подходят. Что касается Запада, то он может сместить Зеленского либо путем дворцового переворота, либо импичмента, либо просто допустив выборы и поддержав другого кандидата. Для того, чтобы на Украине прошли выборы, достаточно отменить военное положение. Пока что Зеленский вполне выполняет свою функцию, не вижу причин, чтобы Запад его менял. Скорее Запад может просто сократить объемы военной помощи Украине», - сказал Безпалько.

Он отметил, что если Запад скажет Зеленскому заключить перемирие по «корейскому сценарию», то он обязательно это сделает. При этом если украинскому президенту скажут продолжить боевые действия, он также пойдет на это, подчеркнул политолог.

«Момент выбора между крахом национальным и личным для Зеленского еще не наступил. Он может возмущаться, делать заявления… Но для западных политиков это не имеет никакого значения. Если ему скажут, что необходимо заключать перемирие по «корейскому сценарию», то он на это пойдет. Если ему скажут продолжать боевые действия, то он их продолжит. В любом случае, даже «корейский сценарий» - это перемирие, а не окончание конфликта. Замороженный конфликт плох тем, что он в любой момент может разморозиться», - указал собеседник НСН.

Ранее, 1 августа, газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что власти Украины разработали план обеспечения преемственности власти в случае смерти Владимира Зеленского.