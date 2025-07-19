В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задержали более 50 поездов
Движение поездов приостановили после падения обломков БПЛА перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщает РЖД.
Отмечается, что проблемы связаны с повреждением контактной сети из-за падения фрагментов дронов.
«В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», - указали в РЖД.
Специалисты приступили к восстановлению работы контактной сети после обследования инфраструктуры. Пассажиров задерживающихся в пути поездов обеспечивают водой, при задержках свыше четырех часов - питанием. Работу по ликвидации последствий координирует оперативный штаб.
Ранее в Каменском районе Ростовской области из-за удара БПЛА произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии.
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