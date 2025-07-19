В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задержали более 50 поездов

Движение поездов приостановили после падения обломков БПЛА перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщает РЖД.

Отмечается, что проблемы связаны с повреждением контактной сети из-за падения фрагментов дронов.

«В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», - указали в РЖД.

Специалисты приступили к восстановлению работы контактной сети после обследования инфраструктуры. Пассажиров задерживающихся в пути поездов обеспечивают водой, при задержках свыше четырех часов - питанием. Работу по ликвидации последствий координирует оперативный штаб.

Ранее в Каменском районе Ростовской области из-за удара БПЛА произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии.

